Buscan extender durante todo el año las campañas de prevención del suicidio

El Concejo Deliberante de Salta un proyecto que solicita extender durante todo el año las campañas de información, educación y concientización para la prevención del suicidio, que actualmente se concentran en septiembre en el marco de la Ordenanza 16.304.

Al presentar la iniciativa, Rodrigo Quinteros advirtió sobre la magnitud de la problemática en Salta y señaló que durante 2025 se registraron 243 muertes por suicidio, una cifra que comparó con las 130 víctimas fatales por siniestros viales contabilizadas en el mismo período.

“Lo que pido con esta resolución es que se haga extensiva, durante todo el año, la campaña de prevención del suicidio”, explicó.

Quinteros también pidió ampliar el compromiso más allá del ámbito municipal. “Le pido no solamente al municipio, sino a la Provincia y a todos los involucrados en la política que nos comprometamos en trabajar en la prevención y en el acompañamiento de las personas”, expresó.

Por su parte, el concejal Gustavo Farquharson adelantó su acompañamiento al proyecto, aunque llevó la discusión más allá de las campañas de concientización. “Es bien complejo, por supuesto, las campañas se deben hacer, pero también tenemos que apuntar a los recursos que se necesitan, que Salta, en algunos casos, ha dejado de recibir”, señaló.

Farquharson cuestionó además la reducción de recursos nacionales destinados a programas de asistencia y tratamientos. En particular, reclamó que la Sedronar recupere capacidad de intervención y vuelva a garantizar fondos y becas que, según señaló, anteriormente permitían sostener tratamientos.

En ese sentido, remarcó que el suicidio responde a múltiples causas y vinculó parte de la problemática con situaciones de vulnerabilidad social y económica. Entre ellas mencionó el creciente endeudamiento que atraviesan los jóvenes y advirtió que esas condiciones también deben ser contempladas al diseñar políticas de prevención.

“Lo que quiero destacar y valorar es el rol que tiene el Estado en esta temática”, remarcó, y concluyó: “Acompañar y fortalecer al Estado en esta temática es crucial”.