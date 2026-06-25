El Gobierno oficializó un bono extraordinario para jubilados: quiénes lo cobrarán y cómo será el pago

El Gobierno nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial el Decreto 532/2026, mediante el cual oficializó el otorgamiento de un bono extraordinario previsional destinado a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones contributivas y no contributivas.

La medida forma parte de la política de refuerzo de ingresos para los sectores con menores haberes y será abonada junto con las prestaciones previsionales correspondientes al período establecido por la normativa.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que el objetivo es compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo de los beneficiarios de menores ingresos, en un contexto donde la movilidad previsional continúa actualizando los haberes conforme al índice vigente.

El decreto establece que el bono será de hasta $70.000 y se pagará en julio de 2026. Además, precisa que:

Quienes cobren hasta un haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000.

Quienes perciban un haber superior al mínimo recibirán un bono variable, de modo que la suma entre el haber y el bono no supere el límite fijado por la norma. También detalla que alcanza a jubilados y pensionados del SIPA, titulares de la PUAM y beneficiarios de pensiones no contributivas.

El decreto también encomienda a la ANSES la implementación operativa del beneficio, incluyendo la liquidación automática para quienes reúnan las condiciones previstas, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

La publicación del bono extraordinario se suma a las medidas adoptadas por el Gobierno para sostener el ingreso de jubilados y pensionados, mientras continúa el debate sobre la evolución del sistema previsional y la recuperación del poder de compra de los haberes.

La normativa comenzó a regir con su publicación en el Boletín Oficial.