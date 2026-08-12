Polémica en Corredores Viales: no informó viáticos ni cajas chicas previa a su liquidación

Corredores Viales S.A., la empresa estatal que administra las rutas nacionales y avanza hacia su disolución, dejó sin responder un pedido formal mediante la Ley de Acceso a la Información Pública sobre el detalle de sus gastos, cajas chicas, viáticos y rendiciones desde diciembre de 2023. Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, la firma argumentó que sufrió una reducción de casi la mitad de su plantilla de personal y que la estructura administrativa restante se encuentra abocada de manera exclusiva al traspaso de los corredores a los nuevos concesionarios privados.

En su contestación oficial, la compañía calificó de “imposibilidad fáctica” el relevamiento de la documentación solicitada, alegando que la masa de registros es muy amplia y que destinar recursos a esa tarea paralizaría el cierre operativo. La única precisión entregada estuvo vinculada al uso de tarjetas corporativas, sobre las cuales aseguraron que la actual Intervención no las dispuso para sus funcionarios, aunque omitieron aclarar qué ocurrió entre diciembre de 2023 y abril de 2025, período previo a la llegada de las autoridades vigentes.

La falta de planillas o archivos sobre fondos fijos, adelantos y reintegros generó una particular contradicción administrativa, ya que la empresa afirma no tener personal para responder informes pero mantiene agentes abocados a las rendiciones finales del cierre. Ante la ausencia de datos sobre el uso de recursos públicos en el tramo final de la compañía, el requerimiento podría derivar en un reclamo formal ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.