Banco Nación movió las tasas de préstamos: cuánto pagan las pymes

La entidad publicó nuevos valores para préstamos y operaciones de descuento. Para MiPyMEs, las tasas parten del 23% TNA.
Argentina12/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Banco Nación publicó este miércoles una nueva actualización de sus tasas para préstamos y operaciones de descuento, con cambios en los valores vigentes para empresas y clientes particulares.

Según el aviso difundido en el Boletín Oficial del 12 de agosto, la tasa nominal anual vencida para operaciones a 30 días pasó de 25,72% a 26,77% entre el 10 y el 12 de agosto. La tasa efectiva anual correspondiente subió de 28,97% a 30,31%.

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Para operaciones de descuento, las MiPyMEs clientes de “Pellegrini Mi Banco” acceden a tasas desde el 23% TNA para plazos de hasta seis días. El costo sube progresivamente hasta el 33% para operaciones de mayor plazo sin garantía de una SGR.

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Para el resto de los clientes, las tasas parten del 25% y pueden alcanzar hasta el 36% TNA, según el plazo y las condiciones de la operación.

Los valores fueron publicados por el Banco Nación en cumplimiento de la normativa que obliga a informar periódicamente las tasas aplicables a sus operaciones.

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