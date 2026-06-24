Senado: El PRO pidió interpelar a Adorni

En medio de la polémica generada en torno al jefe de Gabinete y los intentos del Congreso de interpelarlo, el senador Martín Göerling Lara, presidente del bloque Pro, presentó un proyecto de resolución para citar a Manuel Adorni al Senado con el objetivo de interpelarlo y evaluar una eventual moción de censura o remoción, en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional.

La iniciativa fija para el 2 de julio la comparecencia del funcionario en el recinto y plantea una serie de requerimientos de información vinculados a la evolución de su patrimonio. En particular, solicita explicaciones sobre “omisiones e inconsistencias” detectadas entre sus declaraciones juradas, sus exposiciones ante la Cámara de Diputados y sus manifestaciones públicas, así como sobre “falsedades reconocidas”.

El proyecto también exige que el jefe de Gabinete detalle las medidas de gobierno adoptadas bajo su responsabilidad, en el marco del artículo 100 de la Constitución, especialmente aquellas vinculadas a la administración de la recaudación y la ejecución del presupuesto nacional. En ese punto, el texto menciona que el funcionario habría reconocido públicamente su condición de evasor, aunque señala que el origen lícito de los fondos que ahora declara “aún no ha sido demostrado”.

Otro de los artículos establece que, en caso de que Adorni no asista a la citación, el Senado pasará “de inmediato” a considerar la moción de remoción sin más trámite.

La iniciativa lleva también la firma de la senadora María Victoria Huala y se inscribe en un contexto de creciente tensión política en el Congreso, con la oposición apuntando a la responsabilidad institucional del jefe de Gabinete y utilizando las herramientas de control previstas por la Constitución.

Consultado sobre esa iniciativa del Pro, el jefe del interbloque Popular, José Mayans, aclaró que la diferencia con el proyecto suyo está en que ellos consideran que no hacen falta los dos tercios para habilitar la votación de la interpelación.