Minería: Nación recorta programas y elimina un plan federal de monitoreo ambiental

El Gobierno nacional eliminó una serie de programas y herramientas vinculadas a la actividad minera, entre ellas un proyecto federal destinado al monitoreo de variables ambientales en las provincias.

La medida fue oficializada este miércoles 12 de agosto mediante la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería, publicada en el Boletín Oficial. La norma deroga ocho resoluciones dictadas entre 2008 y 2022.

Entre las iniciativas alcanzadas aparecen el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, la Mesa Técnica para revisión de importaciones, la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas y el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería.

También se eliminaron normas vinculadas al Plan Nacional de Minería Social y a mecanismos para transferir fondos a provincias, municipios y otros organismos. El Gobierno justificó la decisión en criterios de simplificación administrativa y reducción de estructuras que considera sin vigencia u operatividad.

La resolución aclara que la derogación no elimina las obligaciones pendientes de proyectos ya aprobados. Las rendiciones de cuentas, compromisos y eventuales recuperos de fondos deberán continuar.