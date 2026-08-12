Alerta en Wall Street por la morosidad récord en Argentina y su impacto en el crédito

El aumento de la morosidad en los créditos al sector privado traspasó la discusión local y se convirtió en foco de análisis para bancos y consultoras de Wall Street, señaló la Agencia Noticias Argentinas.

Según los analistas internacionales, el deterioro responde a la combinación de elevadas tasas de interés reales, la reorientación del exceso de liquidez bancaria hacia préstamos familiares y un crecimiento moderado de los salarios reales, situando la mora en hogares en un 12,6% al mes de mayo.

Desde la perspectiva macroeconómica, el impacto sistémico para la banca se encuentra acotado debido al reducido tamaño del sistema financiero respecto al PIB y a las altas previsiones acumuladas por las entidades.

Sin embargo, en Wall Street anticipan que los costos reales del endeudamiento y el peso de la deuda —que ya insume el 25% de los ingresos familiares— restringirán la expansión del crédito a corto plazo, limitando su contribución al consumo y afectando la actividad de los sectores orientados al mercado interno.