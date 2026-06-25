Fueron detenidos transportando droga en el baúl y ahora los echaron de la Policía de Salta

El Gobierno de Salta dispuso la destitución por exoneración del suboficial principal Javier Alberto Granero y de la agente Rocío Alba Vera, ambos integrantes de la Policía de la Provincia.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto N° 366, y surge de un expediente iniciado para determinar la responsabilidad administrativa de los efectivos.

Según el texto oficial, los hechos investigados dieron origen a la causa N° 2802/2022, tramitada ante el Juzgado Federal de Garantías de Tartagal, por presunta infracción a la Ley N° 23.737. La investigación penal se inició tras ser detenidos en el puesto de control "28 de Julio" mientras transportaban, junto a otra cómplice, 19 kilos de marihuana ocultos en el baúl de un auto particular desde la frontera hacia Orán.

El decreto señala que la Dirección General de Asuntos Internos recomendó aplicar la sanción de exoneración y que, posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó las impugnaciones presentadas por los agentes.

Finalmente, el Ejecutivo provincial consideró acreditada la comisión de una falta muy grave y resolvió separar definitivamente a ambos de la fuerza policial.