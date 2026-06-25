Fueron detenidos transportando droga en el baúl y ahora los echaron de la Policía de Salta

El Gobierno provincial oficializó la destitución por exoneración de un suboficial principal y una agente de la Policía de Salta, tras un sumario administrativo originado en una causa federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.
Salta25/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno de Salta dispuso la destitución por exoneración del suboficial principal Javier Alberto Granero y de la agente Rocío Alba Vera, ambos integrantes de la Policía de la Provincia.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto N° 366, y surge de un expediente iniciado para determinar la responsabilidad administrativa de los efectivos.

Según el texto oficial, los hechos investigados dieron origen a la causa N° 2802/2022, tramitada ante el Juzgado Federal de Garantías de Tartagal, por presunta infracción a la Ley N° 23.737. La investigación penal se inició tras ser detenidos en el puesto de control "28 de Julio" mientras transportaban, junto a otra cómplice, 19 kilos de marihuana ocultos en el baúl de un auto particular desde la frontera hacia Orán.

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El decreto señala que la Dirección General de Asuntos Internos recomendó aplicar la sanción de exoneración y que, posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó las impugnaciones presentadas por los agentes.

Finalmente, el Ejecutivo provincial consideró acreditada la comisión de una falta muy grave y resolvió separar definitivamente a ambos de la fuerza policial.

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