“Salta se hace cargo de lo que Nación no y van a pavimentar 20 km de Corredor Bioceanico”, dijo Leavy

El diputado nacional (MC) y presidente del Partido de la Victoria, Sergio “Oso” Leavy, cuestionó al Gobierno nacional por la falta de inversión en infraestructura y aseguró que una obra estratégica como el Corredor Bioceánico avanzará en Salta por decisión y financiamiento provincial, esto luego de que autoridades de Anta, Rivadavia, Orán, San Martín y proviciales se reunieran este miércoles para afinar detalles del proyecto de cooperación subcontinental que representa el Corredor Bioceánico de Capricornio para los departamentos del norte salteño

En ese contexto, Leavy señaló en Día de Miércoles, el ministro provincial se refirió al estado de avance de las obras vinculadas al corredor. “Hoy lo escuchaba hablar del Corredor Bioceánico, que es tan importante para los argentinos y para los salteños porque va a pasar por Salta”, expresó.

Según indicó, la Provincia deberá ejecutar cerca de 20 kilómetros de pavimento para conectar con el puente proyectado sobre el río Pilcomayo, mientras que el Gobierno nacional no participará del financiamiento.

“Lo va a hacer la provincia porque Nación dijo que no va a poner un peso”, afirmó.

El dirigente cuestionó además el discurso oficial sobre el superávit fiscal y sostuvo que se logra a costa de frenar inversiones públicas. “Dicen que hay superávit, pero porque no se hace una obra, no se hace una vivienda, no se hace un hospital”, manifestó.

En la misma línea, Leavy volvió a reclamar por el estado de las rutas nacionales y remarcó que mantiene presentaciones judiciales vinculadas al mantenimiento de la Ruta Nacional 34.

Explicó que realizó acciones civiles y penales para exigir obras y responsabilizar al Estado nacional por el estado de la infraestructura vial.

También cuestionó respuestas judiciales que plantearon alternativas municipales para intervenir en rutas nacionales y aseguró que esa posibilidad resulta inviable para las comunas del norte provincial. “Lo peor de todo es que se recauda para ese fin”, concluyó.