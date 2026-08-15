Plan Güemes en la frontera: aseguran que “se fue diluyendo” y alertan por la Ruta 50

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, cuestionó el actual funcionamiento del Plan Güemes y advirtió sobre la diferencia de controles entre dos corredores estratégicos de la frontera norte.

Según explicó en Vale Todo por Aries, la Ruta Nacional 34 tiene tres controles fijos de Gendarmería, mientras que sobre la Ruta 50 queda uno solo, en el puesto 28.

La consecuencia, según Zigarán, es concreta: “Para el narcotráfico es más fácil que haya un solo control que pasar por donde hay tres”.

“Se fue diluyendo la presencia”

Zigarán aseguró que el Plan Güemes comenzó con un despliegue mayor, pero perdió presencia con el paso del tiempo.

“Soy un gran crítico del Plan Güemes. Arrancó bien, pero a medida que fue pasando el tiempo se fue diluyendo la presencia que había”, sostuvo.

El planteo cobra mayor peso por la ubicación de la Ruta 50: conecta Orán con Aguas Blancas y la frontera con Bolivia, una de las zonas señaladas por el propio interventor como sensible para el contrabando y el narcotráfico.

Zigarán reclamó mayor presencia nacional

El funcionario también cuestionó el retiro de efectivos federales de las fronteras para destinarlos a otros puntos del país. Según afirmó, distintos gobiernos trasladaron gendarmes hacia el conurbano bonaerense, Rosario y otras zonas con conflictos, lo que terminó por “desguarnecer la frontera”.

Zigarán sostuvo además que el Gobierno de Salta destinó el año pasado $13.000 millones al sostenimiento del Plan Güemes y planteó que la seguridad fronteriza corresponde al Gobierno nacional.

En ese contexto, recordó el reclamo del gobernador Gustavo Sáenz por radarización para el norte y una ley de derribo, ante el ingreso de vuelos vinculados al narcotráfico.