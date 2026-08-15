Un hombre con movilidad reducida vivía entre residuos y fue asistido en J. M. de Rosas

Un operativo de la Municipalidad permitió retirar residuos y elementos que generaban un foco infeccioso en una vivienda del barrio Juan Manuel de Rosas. La intervención se realizó luego del reclamo de vecinos que también habían alertado sobre la situación de vulnerabilidad del propietario.

El hombre tiene 64 años, movilidad reducida y vive solo, sin familiares que puedan asistirlo. Además del saneamiento del inmueble, se dispuso acompañamiento para las evaluaciones médicas que pueda necesitar y un relevamiento del mobiliario básico para mejorar sus condiciones de vida.

La asistencia continuará durante los próximos días con controles sobre su estado de salud y seguimiento de la vivienda, con el objetivo de evitar una nueva acumulación de residuos.