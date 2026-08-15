Milagro 2026: la ciudad empieza a preparar accesos, tránsito y recepción de peregrinos

A un mes de la celebración central del Señor y la Virgen del Milagro, la ciudad de Salta ya comenzó a organizar el operativo para recibir a los peregrinos y ordenar la circulación durante los días de mayor convocatoria.

La secretaria de Turismo, Cultura y Deportes, Agustina Agolio, explicó en Vale Todo por Aries que el trabajo incluye la preparación de los accesos, los egresos y el recorrido por donde pasarán las imágenes.

Tránsito y obras, en el centro del operativo

La planificación involucra especialmente a las áreas de Tránsito, Obras Públicas y Protección Ciudadana.

El objetivo es ordenar el movimiento de peregrinos, preparar los sectores que concentrarán mayor cantidad de personas y dejar en condiciones el recorrido de la procesión.

Agolio remarcó que la Municipalidad busca que la ciudad llegue a septiembre en las mejores condiciones posibles para recibir tanto a los fieles como a quienes visiten Salta durante esos días.

Una celebración que atraviesa toda la ciudad

La funcionaria definió la Semana del Milagro como una de las fechas más importantes para Salta y destacó que también moviliza al sector turístico.

Hoteles y establecimientos gastronómicos empiezan a prepararse para septiembre, aunque Agolio puso el foco principalmente en la organización urbana y en la recepción de los peregrinos.

Fe y encuentro

Más allá del operativo, Agolio remarcó el sentido religioso de la celebración y sostuvo que este Milagro debe encontrar a los salteños unidos y con esperanza.

“Que nos encuentre unidos y con fe”, planteó, al destacar el valor que tiene la procesión para miles de familias salteñas.