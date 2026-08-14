La Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta renovó sus autoridades

La Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta renovó este viernes su Comisión Directiva durante la Asamblea Ordinaria, que reunió a los socios de la entidad para definir las autoridades que estarán al frente de la institución durante el nuevo período.

La presidencia quedó a cargo de Mariano García Cainzo, quien ya formaba parte de la comisión anterior, presidida por Juan Chibán. De esta manera, la renovación mantiene dentro de la conducción a dirigentes que venían trabajando en la representación de los sectores hotelero y gastronómico.

Chibán, por su parte, continuará formando parte de la Comisión Directiva, ahora como tesorero. La vicepresidencia será ejercida por María Elena Perdigón, mientras que Freddy Soria fue designado secretario y Eduardo Muratore, prosecretario. La nueva conformación se completa con Patricia Balderrama como protesorera.

Tras la asamblea, desde la entidad agradecieron la participación de los socios y marcaron los principales objetivos para la nueva etapa. “Renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el crecimiento, la representación y el fortalecimiento del sector hotelero y gastronómico de Salta”, expresaron.

Comisión Directiva

Presidente: Mariano García Cainzo

Vicepresidente: María Elena Perdigón

Secretario: Freddy Soria

Pro Secretario: Eduardo Muratore

Tesorero: Juan Chibán

Pro Tesorera: Patricia Balderrama



Vocales titulares:

Jonathan Kira · Karina Peralta · Alejandra Viñabal · Graciela Fernandez · Benjamin Chiban · Martin Rivero · Ana Brizuela



Vocales suplentes:

Ramón Alejandro Tuma · Susana Badía · Gabriela Martinich · Paul Teves · Eduardo Paz Zablouk · Carlos A. Urtazun · Gastón Acevedo Montañes



Comisión Revisora de Cuentas:

José Alfarano · Juan Facundo Assaf · Guillermo Sily · Omar Morales · Martín Argañaraz



Órgano de Fiscalización:

Guillermo Sanchez · Sergio Arias