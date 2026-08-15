Salta habilitó un módulo especial para internos de alto riesgo

Salta puso en funcionamiento un Módulo de Gestión de Alto Perfil destinado a personas privadas de la libertad consideradas de alto riesgo. El esquema prevé infraestructura específica, controles reforzados, tecnología y personal especialmente capacitado.

El régimen alcanzará a internos que, de acuerdo con evaluaciones objetivas, puedan presentar riesgos vinculados con hechos de violencia, corrupción, entorpecimiento de investigaciones o capacidad para mantener conexiones con actividades delictivas desde el interior de una cárcel.

El modelo incorpora lineamientos internacionales para el manejo penitenciario de alto riesgo y contempla además capacitación del personal y procedimientos diferenciados. La medida apunta especialmente a mejorar la respuesta frente al crimen organizado y a reducir la posibilidad de que determinados detenidos continúen operando desde establecimientos penitenciarios.

El ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, sostuvo que el nuevo módulo permitirá preparar al sistema penitenciario para internos vinculados con organizaciones de riesgo. “Es una decisión concreta para estar mejor preparados frente a personas vinculadas a organizaciones de riesgo y a los desafíos que plantea la lucha contra el crimen organizado”, afirmó. Además, señaló que la Provincia busca incorporar nuevas herramientas y fortalecer las instituciones frente a los cambios en las modalidades delictivas.