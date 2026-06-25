Leavy cruzó el planteo de proscripción y dijo que el futuro de Sáenz lo definirá la Justicia

En Día de Miércoles, el diputado nacional (MC) y presidente del Partido de la Victoria, Sergio “Oso” Leavy, afirmó que será la Justicia la que termine definiendo si el gobernador Gustavo Sáenz puede presentarse nuevamente como candidato.

Días atrás, Sáenz había planteado: “Si no me dejan ser candidato, me estarían proscribiendo”, al referirse a la discusión sobre una eventual segunda reelección.

Consultado sobre el tema, Leavy sostuvo que existen interpretaciones distintas sobre el alcance de la reforma constitucional y señaló que el punto central pasa por la ausencia de una cláusula transitoria que aclarara cómo debía computarse el primer mandato.

“Hay dos bibliotecas”, expresó el dirigente, y explicó que una de las interpretaciones sostiene que la Constitución debería haber incluido un artículo que estableciera expresamente si el mandato en curso debía o no contabilizarse dentro del límite de reelecciones.

Leavy vinculó además esta discusión con otro conflicto institucional abierto en torno a integrantes de la Corte de Justicia provincial, quienes —según indicó— buscan asumir bajo el nuevo esquema constitucional.

En ese sentido, señaló que ya hubo una postura de la Justicia salteña respecto del alcance de la reforma para los tres poderes del Estado, aunque consideró que la definición final podría quedar en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Sobre su interpretación personal, el ex senador sostuvo que durante

el proceso constituyente “el espíritu fue que fueran dos períodos” y recordó declaraciones anteriores de Sáenz sobre el tema.

“El gobernador dijo en todos lados que él no quería repetir tres períodos. Antes decía, "Nadie podrá ser reelegido en dos mandatos consecutivos”, afirmó Leavy, y mencionó expresiones públicas del mandatario en las que cuestionaba las gestiones prolongadas.

Para el dirigente, si la Convención Constituyente hubiese incorporado una cláusula aclaratoria, el escenario actual no tendría margen para interpretaciones.

“Si se definía en la enmienda que el mandato actual no tenía valor, no había dudas. Y si se establecía que la nueva Constitución comenzaba a regir desde este mandato, tampoco. Como no se definió, lo va a terminar resolviendo la Justicia”, concluyó.