“Salta y Jujuy son primos hermanos”: Los Tekis regresan con su Carnaval

Los Tekis volverán a Salta el próximo 22 de agosto para presentar una nueva edición de su Carnaval en el Club Gimnasia y Tiro, con una propuesta que busca ir más allá del espectáculo y poner en valor la identidad cultural que une a Salta y Jujuy.

Uno de los integrantes del grupo destacó que ambas provincias son “primos hermanos”, atravesadas por una historia y una cultura compartida, aunque cada una conserva sus propias expresiones. En ese marco, reivindicó elementos tradicionales como el charango, la quena, la saya, el tinku, el huayno, el bailecito y el carnavalito.

Los Tekis, como banda asumieron con el paso de los años un rol cada vez más fuerte en la difusión de esas tradiciones. “Uno no puede querer lo que no conoce”, expresó, al remarcar la importancia de acercar la cultura andina a nuevas generaciones y a públicos de distintos puntos del país.

Con ese trasfondo, el Carnaval del 22 de agosto contará con la participación de Carafea, Los Nombradores del Alba, Coroico, Willy Campero, HB y la DJ Abril Agostini, además de Los Tekis como protagonistas.

Los socios de Gimnasia y Tiro tendrán descuentos en las entradas, que estarán disponibles a través de Atípico y Pase Show y también las pueden encontrar en secretaria del club Gimnasia y Tiro.

Los precios publicados por las redes de GyT:

Entrada General: $30.000

Entrada VIP: $100.000

Y los socios de Gimnasia poseen un descuento especial.

Desde el grupo también plantearon el objetivo de convertir esta celebración en un nuevo clásico anual en Salta, combinando música, tradición, identidad y una propuesta de carácter solidario.



