Blindaje en Ceuta: España y Marruecos se preparan para un nuevo intento de cruce

España y Marruecos reforzaron sus dispositivos de seguridad en la frontera de Ceuta ante la posibilidad de que este sábado se produzca un nuevo intento masivo de ingreso de migrantes desde territorio marroquí.

La alerta surgió por la circulación de mensajes, videos y convocatorias en redes sociales que llaman a concentrarse en las inmediaciones de la frontera durante el 15 de agosto. Aunque no existe confirmación de que el intento vaya a concretarse, las autoridades decidieron ampliar los operativos preventivos.

Del lado marroquí se incrementó la presencia policial y militar en la zona de Fnideq, frente a Ceuta, y se reforzaron controles y barreras para impedir que grupos numerosos se acerquen al paso fronterizo. También se informó sobre detenciones de personas señaladas por promover cruces irregulares a través de redes sociales.

En territorio español, el operativo incluye un mayor despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil y efectivos militares, además de una vigilancia reforzada tanto en la frontera terrestre como en el perímetro marítimo.

La preocupación aumentó por la difusión de publicaciones con información falsa sobre supuestas facilidades para ingresar a España o una eventual apertura de la frontera. Las autoridades temen que esos mensajes generen concentraciones masivas y un nuevo episodio de tensión.

Ceuta enfrenta además una situación humanitaria compleja por la capacidad limitada para alojar y asistir a migrantes, especialmente menores no acompañados, que ya representan uno de los principales desafíos para las autoridades locales.

Por ahora no está confirmado que vaya a producirse un nuevo intento de entrada masiva, pero España y Marruecos mantienen una fuerte presencia de seguridad ante cualquier movimiento en la frontera.