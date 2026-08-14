Más de 500 efectivos para el partido entre Central Norte y Gimnasia y Tiro

El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta, informó que se pondrá en marcha el operativo preventivo de seguridad con motivo del encuentro en el que se enfrentarán Central Norte y Gimnasia y Tiro, este domingo 16, a las 17.00, en el estadio Padre Ernesto Martearena.

El operativo, planificado y coordinado por el Centro de Coordinación Operativa, de la fuerza de seguridad provincial, iniciará el sábado 15 de agosto y se extenderá durante las etapas previas, durante y posteriores al encuentro.

La apertura de puertas para el ingreso al estadio será a las 15.30 y se dispuso la afectación de más de 500 efectivos pertenecientes a Unidades Especiales y áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención N°10.

Se solicita a los simpatizantes asistir con antelación y su colaboración para garantizar que el evento deportivo se desarrolle en un marco de orden y seguridad para todos.