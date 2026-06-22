Precaución por neblina y baches: así están las rutas de Salta este lunes

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran habilitadas este lunes 22 de junio, aunque con múltiples advertencias para los conductores debido a las condiciones climáticas y al estado de algunos tramos. La principal recomendación es circular con precaución por la presencia de neblinas matinales, especialmente durante las primeras horas del día.

Problemas en la Ruta 34 y la Ruta 50

En el norte provincial, la Ruta Nacional 34 presenta baches de grandes dimensiones, banquinas irregulares y animales sueltos en los tramos entre Pichanal, Embarcación, Tartagal y Salvador Mazza. También se reportó falta de mantenimiento en varios sectores.

Por su parte, la Ruta Nacional 50 registra circulación restringida a media calzada a la altura del Río Pescado (kilómetro 42) debido a trabajos de mantenimiento, además de controles de Gendarmería Nacional.

Atención en los Valles Calchaquíes

La Ruta Nacional 68 se encuentra transitable, aunque con demoras por operativos de seguridad vial y presencia policial. En el tramo entre La Merced y La Viña se recomienda circular con precaución por irregularidades en la calzada.

En tanto, sobre la Ruta Nacional 40 continúan tareas de mantenimiento y movimiento de maquinaria pesada en distintos sectores, especialmente entre Cachi, Payogasta, La Poma y Abra El Acay.

Precaución en la Ruta 51 y camino al Paso de Sico

La Ruta Nacional 51, principal corredor hacia la Puna, permanece habilitada, aunque con advertencias por vientos fuertes, calzada irregular y maquinaria trabajando entre San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico.

También se recomendó extremar la precaución entre La Silleta y Campo Quijano por la presencia de baches y banquinas sin demarcación.

Neblina en el sur provincial

En los departamentos de Metán, Rosario de la Frontera, La Caldera y el área metropolitana de Salta Capital, la principal advertencia está vinculada a la presencia de neblina y lloviznas aisladas, además de trabajos de mantenimiento en algunos sectores de la red vial.

Desde Defensa Civil recordaron que el estado de las rutas puede variar durante la jornada de acuerdo con las condiciones meteorológicas y recomendaron consultar los reportes actualizados antes de emprender viajes de larga distancia.