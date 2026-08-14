Este sábado culmina la festividad de la Virgen de Urkupiña: a qué hora será la bendición de autos y la procesión

El padre Javier Mamani, de la Iglesia del Pilar, detalló por Aries el cronograma de este 15 de agosto. El momento central será a las 16 en el Campo de la Cruz.
 
Salta14/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

cotillón virgen de urkupiña

La fiesta de la Virgen de Urkupiña tendrá este 15 de agosto una jornada completa de celebraciones en la Iglesia del Pilar, con misas, bendición de vehículos, procesión y homenajes de música y danza.

El padre Javier Mamani explicó por Aries que el templo permanecerá abierto desde las 8 de la mañana hasta las 22, mientras que las misas se celebrarán a las 9, 11, 12:30, 19 y 20:30.

Bendición de autos y motos

Entre las 10 y las 13 se realizará la bendición de vehículos, ofrendas, alacitas y promesas que acerquen los fieles.

Quienes concurran con autos o motos deberán ingresar por calle Anzoátegui, donde estará organizado el circuito para la bendición.

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La procesión será a las 16

El momento central de la jornada comenzará a las 16 en el Campo de la Cruz. La imagen de la Virgen llegará en un móvil y desde allí se realizará la procesión.

Una vez finalizado el recorrido se celebrará la misa central y luego la imagen regresará al templo.

Música y danza en homenaje a la Virgen

Entre las misas de las 19 y las 20:30 habrá un homenaje con música, canto y danza.

Mamani destacó además que durante la novena hubo más participación que el año pasado y remarcó que muchas familias mantienen la tradición de rezar en sus casas y peregrinar especialmente para la fiesta del 15 de agosto.

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