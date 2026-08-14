Este sábado culmina la festividad de la Virgen de Urkupiña: a qué hora será la bendición de autos y la procesión

La fiesta de la Virgen de Urkupiña tendrá este 15 de agosto una jornada completa de celebraciones en la Iglesia del Pilar, con misas, bendición de vehículos, procesión y homenajes de música y danza.

El padre Javier Mamani explicó por Aries que el templo permanecerá abierto desde las 8 de la mañana hasta las 22, mientras que las misas se celebrarán a las 9, 11, 12:30, 19 y 20:30.

Bendición de autos y motos

Entre las 10 y las 13 se realizará la bendición de vehículos, ofrendas, alacitas y promesas que acerquen los fieles.

Quienes concurran con autos o motos deberán ingresar por calle Anzoátegui, donde estará organizado el circuito para la bendición.

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La procesión será a las 16

El momento central de la jornada comenzará a las 16 en el Campo de la Cruz. La imagen de la Virgen llegará en un móvil y desde allí se realizará la procesión.

Una vez finalizado el recorrido se celebrará la misa central y luego la imagen regresará al templo.

Música y danza en homenaje a la Virgen

Entre las misas de las 19 y las 20:30 habrá un homenaje con música, canto y danza.

Mamani destacó además que durante la novena hubo más participación que el año pasado y remarcó que muchas familias mantienen la tradición de rezar en sus casas y peregrinar especialmente para la fiesta del 15 de agosto.