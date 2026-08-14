Habrá recolección de residuos y guardia por emergencias durante el feriado

La Municipalidad de Salta informa el cronograma de servicios previsto para el feriado nacional del lunes 17 de Agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se comunica que la recolección domiciliaria será normal. Al igual que la limpieza y barrido de calles.

En cuanto a los cementerios De la Santa Cruz y San Antonio de Padua se informa que estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá sólo hasta las 13 horas.

Durante el feriado, los mercados municipales funcionarán con horarios especiales. El Mercadito “General Belgrano” permanecerá abierto de 7 a 13.30, mientras que los mercados, Evita y Patio de la Empanada tendrán atención al público de 10 a 24 horas, a excepción del anexo del mercado San Miguel, que permanecerá cerrado.

En cuanto a la Secretaría de Tránsito, mantendrá todas sus dependencias cerradas, aunque trabajará en los controles diarios habituales.

El Hospital Municipal de Salud Animal funcionará de 8 a 12. Mientras que el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” mantendrá una guardia mínima para la atención de los canes alojados en el lugar y a partir de las 15, se realizará una celebración en honor a San Roque.

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, se indicó que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas.

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.

La Casona de Castañares y el Museo de la Ciudad permanecerán cerrados al igual que los Centros Integradores Comunitarios y los complejos Nicolás Vitale, Carlos Xamena y Juan Domingo Perón.

En tanto, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva, del Juzgado de 5º Nominación, a cargo del Dr. Diego Peretti.