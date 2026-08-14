Licencia, impuestos y Registro Civil: todos los trámites que podrán hacerse hoy en barrio Cerámica

Los vecinos de barrio Cerámica podrán realizar este viernes distintos trámites municipales y provinciales en un mismo lugar, durante un operativo de servicios que funcionará de 9:30 a 12:30 en el espacio verde de manzana D, esquina Reconquista.

La atención será por orden de llegada e incluirá gestiones vinculadas con licencia de conducir, exención de impuestos, emisión de boletas, libre deuda, Certificado Único de Discapacidad (CUD) y condonación de deudas municipales.

Registro Civil y otros organismos

También participarán organismos provinciales como el Registro Civil, la Policía de Salta y el Ente Regulador de los Servicios Públicos, que brindarán atención y asesoramiento durante la jornada.

El operativo permitirá concentrar distintas gestiones en el barrio y evitar que los vecinos deban trasladarse hasta las oficinas habituales de cada organismo.

Castración de animales con turno previo

El Móvil de Castración también estará presente, aunque en este caso la atención no será por orden de llegada.

Los interesados deberán solicitar previamente un turno al 387 2169963.