Día del Niño: el Teleférico repartirá 600 tickets para que los niños viajen gratis

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el presidente del Complejo Teleférico San Bernardo – Ala Delta, Ángel Causarano, informó que este domingo, a instancias del Día del Niño, se entregarán pasajes gratis para que los pequeños puedan viajar gratis.

“Desde las 8:30 vamos a repartir 600 tickets, queremos organizar desde temprano la subida y cerca del medio día habrá espectáculos. A cada niño que suba se le va a hacer un regalito en la cima del cerro”, explicó

Señaló, además, que han optado por entregar menos tickets este año para mejorar la organización y que permitirán la subida de entre 4 y 5 niños por góndola, quienes deberán ser acompañados por un mayor responsable que deberá abonar su entrada.

“Estamos cuidando la seguridad. La gente va desde temprano y eso nos facilita mucho. Hemos triplicado la cantidad de gente que va a trabajar el domingo porque es la única manera de que todo salga bien”, indicó Causarano.

Finalmente, adelantó que el 29 de agosto próximo, en la cima del cerro, habrá un homenaje a Ricky Maravilla y, en septiembre, Los Nocheros estarán celebrando un nuevo aniversario también en el lugar.