Cortes de luz hoy: EDESA afectará barrios de Capital, Orán y Tartagal

EDESA realizará cortes programados de energía este viernes 14 de agosto en Tartagal, Orán y Salta Capital, como consecuencia de trabajos de renovación en las redes de media y baja tensión. Las interrupciones tendrán una duración prevista de cuatro horas.

El primero comenzará a las 7:30 en Tartagal Oeste y alcanzará sectores ubicados sobre Ruta Nacional 34, en la zona sur. Entre los puntos informados aparecen la derivación a Cantillajes, Aserradero Rojas Silvio, barrio La Arboleda, Finca Karanicola, Canal 7 y zonas cercanas.

Cortes desde las 8 en Orán y Capital

En San Ramón de la Nueva Orán, la interrupción está prevista desde las 8:00 y tendrá una duración estimada de cuatro horas. El sector alcanzado corresponde al barrio Juan de Garay.

También desde las 8:00, EDESA tiene programado un corte en Salta Capital. La zona afectada comprende sectores de Hernando de Lerma, Villa Soledad, Villa Las Rosas, Portal de Güemes, Villa Aída y áreas aledañas.

En los tres casos, la distribuidora informó que el motivo corresponde a tareas de renovación de las redes de media y baja tensión.