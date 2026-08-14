Día del Niño: expectativas entre los jugueteros salteños por un repunte de las ventas

En ‘Compartiendo su mañana’, por Aries, Cintia, encargada de la juguetería Balodin – Balcarce, entre Belgrano y España – hizo un balance sobre las ventas hasta la fecha de cara al Día del Niño del próximo domingo.

“Por suerte, esta semana estuvo movida. Las promociones con las tarjetas ayudan un montón y es el modo en el que la gente elije pagar”, indicó.

Advirtió, en tanto, que “han sido meses muy difíciles”, pero se mostró positiva respecto a las ventas y consideró que este viernes y sábado van a tener un repunte.

“La gente está buscando variado. Los precios también son variados y se mantuvieron desde las fiestas del año pasado. Entró mucha mercadería a precios accesibles”, detalló.

Finalmente, explicó que, si bien los niños – de acuerdo a su edad – suelen preferir regalos relacionados a la electrónica, son los padres los que eligen regalar juguetes.