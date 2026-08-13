Salta y Buenos Aires fortalecen la fiscalización en ruta con tecnología

El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, junto al director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, recorrieron el futuro Puesto de Control Fronterizo de Salvador Mazza, donde se avanza en la incorporación de tecnología para fortalecer la fiscalización de mercadería en tránsito y los controles en uno de los principales puntos de ingreso y egreso de la provincia.

La visita se realizó en el marco de la agenda de cooperación tecnológica que mantienen Salta y Buenos Aires, orientada al intercambio de experiencias y al desarrollo de herramientas que permitan modernizar los sistemas de control y fiscalización tributaria.

El nuevo puesto, cuya inauguración está prevista para septiembre, contará con un sistema inteligente de monitoreo en rutas, que integrará balanzas, cámaras y herramientas tecnológicas para el seguimiento y control de vehículos y mercadería en tránsito, avanzando hacia un sistema de fiscalización en ruta plenamente digitalizado.

Durante el recorrido, las autoridades conocieron las instalaciones y el funcionamiento previsto para este esquema de control, que permitirá fortalecer la capacidad operativa del Estado, mejorar el intercambio de información y optimizar los procesos de fiscalización.

“La visita permitió conocer un proyecto ejemplar de control fronterizo y fortalecer la cooperación entre Salta y Buenos Aires mediante el intercambio de experiencias y tecnología para fiscalizar mercadería en tránsito y combatir el contrabando”, destacó Cristian Girard.

Del recorrido participaron también la secretaria de Ingresos Públicos, Soledad Claros; la directora General de Rentas, Mercedes Uldry; y, en representación del intendente de Salvador Mazza, el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Caballero. También estuvieron presentes autoridades de las fuerzas policiales y de Gendarmería Nacional, vinculadas a las tareas de control y seguridad en la zona fronteriza.

Colonia Santa Rosa

En el marco de la jornada, las autoridades también visitaron el predio donde se planifica la construcción de un Puesto de Control Integrado en Colonia Santa Rosa, departamento Orán, una iniciativa que busca fortalecer los controles sobre el tránsito de personas y mercaderías en esta zona estratégica de la provincia.

En el lugar estuvieron presentes el intendente de Colonia Santa Rosa, Juan Navarro, y la diputada provincial por Orán, Patricia Hucena, quien fue gestora de la iniciativa para la instalación de un puesto de control en la zona.

La iniciativa se suma a las acciones que Salta viene desarrollando para profundizar la articulación con otros organismos fiscales del país y avanzar en la incorporación de innovación y tecnología aplicada a la gestión pública. En este marco, uno de los antecedentes de cooperación entre Salta y ARBA fue la adhesión de la Provincia al Código de Operación de Traslado (COT), concretada en 2025, herramienta que permite registrar y monitorear el movimiento de bienes y fortalecer los mecanismos de control y fiscalización. Asimismo, Salta mantiene experiencias de cooperación con organismos fiscales de otras provincias, como Mendoza, de donde se tomaron experiencias vinculadas a la digitalización de sistemas y servicios destinados a los contribuyentes, con el objetivo de simplificar trámites y modernizar la relación entre el Estado y la ciudadanía.