Colectivos gratis por el Día del Niño: quiénes podrán viajar sin pagar

Los chicos de hasta 12 años podrán viajar gratis en los colectivos SAETA este domingo 16 de agosto, en el marco del Día del Niño.

El beneficio estará vigente entre las 8 y las 20 y alcanzará a los servicios de toda el área Metropolitana.

Deberán viajar acompañados

La gratuidad será únicamente para menores de hasta 12 años que viajen acompañados por un adulto responsable, quien deberá pagar normalmente su boleto.

La medida busca facilitar la participación de niños y familias en las actividades previstas durante la jornada.