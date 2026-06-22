Sico cerrado y Jama con restricciones: así están los pasos fronterizos de Salta y Jujuy

Los pasos fronterizos de Salta y Jujuy presentan este lunes 22 de junio un funcionamiento dispar, con cruces habilitados hacia Bolivia y Paraguay, pero con restricciones en los corredores de alta montaña hacia Chile.

Según el informe oficial, el Paso de Sico, que une San Antonio de los Cobres con San Pedro de Atacama, permanece cerrado temporalmente por las condiciones meteorológicas. Además, se reportó agua sobre la calzada en los kilómetros 166 y 200, y barro sobre la ruta en el kilómetro 206.

El Paso de Jama, entre Argentina y Chile, se encuentra habilitado de manera parcial, de 17.30 a 19.00, mientras que el transporte de carga permanece suspendido.

Cruces habilitados y demoras

El Paso Aguas Blancas – Bermejo está habilitado las 24 horas, aunque se recomienda circular con precaución por demoras en los controles de Gendarmería Nacional.

También está habilitado el Puerto Chalanas, de 6 a 20, con demoras por controles y mayor presencia de organismos de seguridad.

En tanto, el Paso Salvador Mazza – Yacuiba funciona las 24 horas; Los Toldos – La Mamora también permanece abierto todo el día; y Misión La Paz – Pozo Hondo opera de 7 a 20.

Por su parte, el Paso Socompa, que conecta Salta con Antofagasta, continúa cerrado.

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.