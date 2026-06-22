Salta bajo alerta amarilla por viento Zonda y fuertes vientos en sectores de la Puna

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 22 de junio una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de los Valles Calchaquíes y una segunda alerta amarilla por fuertes vientos para áreas de la Puna salteña, donde se esperan ráfagas de considerable intensidad.

Alerta por viento Zonda en los Valles

La advertencia alcanza a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma, San Carlos y los Valles de Rivadavia.

Según informó el organismo nacional, el fenómeno se presentará durante la tarde de este lunes con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 60 km/h.

El SMN explicó que el viento Zonda puede provocar un aumento repentino de la temperatura, muy baja humedad relativa y reducción de la visibilidad debido al polvo en suspensión.

Fuertes vientos en la Puna salteña

Por otra parte, rige una alerta amarilla por viento para la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

En estas zonas de alta montaña se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Las condiciones podrían generar dificultades para la circulación y afectar la visibilidad en rutas y caminos de la región.

Recomendaciones oficiales

Ante este escenario, el SMN recomendó: