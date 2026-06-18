La obra de la Ciudad Judicial de Orán ya supera los $31.200 millones

El Gobierno de Salta aprobó una nueva redeterminación de precios para la obra de la Ciudad Judicial de Orán – 1ª Etapa, lo que elevó el monto total del contrato a más de 31.203 millones de pesos, según quedó establecido en la Resolución Nº 77 de la Jefatura de Gabinete de Ministros publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La medida autoriza las redeterminaciones de precios Nº 1, 2, 3, 4 y 5 correspondientes al proyecto que se ejecuta en San Ramón de la Nueva Orán y que está a cargo de la empresa Vicente Moncho Construcciones S.R.L.

La obra había sido originalmente adjudicada en 2022 por un monto de $2.778 millones, financiada mediante un acuerdo entre el entonces Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Provincia de Salta.

Posteriormente, en 2025, el contrato fue renegociado y actualizado a $22.306 millones, con un esquema de financiamiento mixto entre Nación y Provincia.

Ahora, tras la aprobación de nuevas actualizaciones por variaciones en los costos de ejecución, el valor contractual quedó fijado en $31.203.884.315,49, calculado a valores de enero de 2026.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que las redeterminaciones fueron evaluadas bajo el régimen previsto por la normativa provincial de contrataciones y que se verificaron variaciones superiores al porcentaje establecido para habilitar la actualización del contrato.

La resolución también faculta a la Secretaría de Obras Públicas a firmar la adenda modificatoria correspondiente con la empresa contratista y establece que parte del financiamiento será imputado al presupuesto del ejercicio 2026, mientras que deberán preverse partidas para completar la obra durante 2027.