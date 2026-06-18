Salta incorporó la Educación Socioemocional como contenido obligatorio en las escuelas

La provincia de Salta incorporó oficialmente la Educación Socioemocional al Diseño Curricular del sistema educativo provincial mediante la sanción de la Ley N° 8539, publicada este jueves en el Boletín Oficial y promulgada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto N° 343.

La nueva normativa establece que la Educación Socioemocional será un eje transversal obligatorio en todos los niveles y modalidades educativas, con el objetivo de promover el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y personas adultas, fortaleciendo capacidades emocionales, sociales y vinculares como parte del derecho a la educación.

La ley define a la Educación Socioemocional como un proceso educativo permanente orientado a desarrollar herramientas para reconocer y expresar emociones, gestionar el estrés y la frustración, fortalecer la empatía, construir vínculos respetuosos, resolver conflictos de manera pacífica y promover decisiones responsables y proyectos de vida saludables.

Entre los principales objetivos de la normativa se encuentran mejorar el bienestar emocional de estudiantes y docentes, fortalecer la convivencia escolar, prevenir situaciones de violencia, acoso y exclusión, acompañar las trayectorias educativas desde una perspectiva integral y brindar herramientas para la autonomía y el desarrollo personal.

Además, la legislación incorpora una perspectiva de derechos humanos, interculturalidad y respeto por la diversidad cultural, contemplando especialmente las necesidades socioemocionales de estudiantes con discapacidad, dificultades específicas de aprendizaje, altas capacidades o talentos excepcionales.

La implementación estará a cargo del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia, que deberá conformar una Comisión Técnica Multidisciplinaria integrada por profesionales especializados, entre ellos psicólogos, psicopedagogos, operadores en psicología social, educadores y otros expertos vinculados a la temática.

Este organismo tendrá funciones de asesoramiento técnico, diseño de estrategias pedagógicas, elaboración de materiales educativos, seguimiento de la implementación y evaluación del impacto de las políticas públicas vinculadas a la educación socioemocional.