Alivio para los contribuyentes: San Lorenzo adhiere al Monotributo Unificado desde septiembre

Los contribuyentes realizarán una única cancelación mensual que abarcará impuestos nacionales, provinciales y tasas locales.
 
Municipios06/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de San Lorenzo y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la Provincia pusieron en marcha la implementación del Monotributo Unificado, esquema que entrará en vigencia formal a partir de septiembre de 2026. El anuncio tuvo lugar en el Polo Tecnológico de Fincas Las Costas con la presencia de autoridades provinciales y municipales.

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El nuevo sistema contempla la consolidación de las obligaciones en un único pago mensual que integrará el régimen simplificado nacional, el impuesto a los Ingresos Brutos provincial y la Tasa por Seguridad, Salubridad e Higiene comunal. La medida busca agilizar la gestión administrativa, mitigar la burocracia estatal e incentivar el desarrollo de la economía formal en el municipio.

El intendente Manuel Saravia valoró el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno para simplificar la operatoria a comerciantes y emprendedores. En esa línea, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, fundamentó la medida dentro de un plan general orientado a la transparencia técnica, la modernización de trámites y la sustentabilidad fiscal del territorio.

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