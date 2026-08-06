Alivio para los contribuyentes: San Lorenzo adhiere al Monotributo Unificado desde septiembre
La Municipalidad de San Lorenzo y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la Provincia pusieron en marcha la implementación del Monotributo Unificado, esquema que entrará en vigencia formal a partir de septiembre de 2026. El anuncio tuvo lugar en el Polo Tecnológico de Fincas Las Costas con la presencia de autoridades provinciales y municipales.
El nuevo sistema contempla la consolidación de las obligaciones en un único pago mensual que integrará el régimen simplificado nacional, el impuesto a los Ingresos Brutos provincial y la Tasa por Seguridad, Salubridad e Higiene comunal. La medida busca agilizar la gestión administrativa, mitigar la burocracia estatal e incentivar el desarrollo de la economía formal en el municipio.
El intendente Manuel Saravia valoró el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno para simplificar la operatoria a comerciantes y emprendedores. En esa línea, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, fundamentó la medida dentro de un plan general orientado a la transparencia técnica, la modernización de trámites y la sustentabilidad fiscal del territorio.