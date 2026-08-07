Gordillo celebra 20 años + 1 con cuatro shows en Salta

El Oficial Gordillo llegará a Salta con cuatro funciones de “Gordillo 20 años + 1”, con una convocatoria que ya supera las 4.000 entradas vendidas. Una de las presentaciones ya se encuentra agotada, mientras continúa la venta de localidades para los restantes shows.

A pocas semanas de las presentaciones, el humorista confirmóGordillo celebra 20 años + 1 con cuatro shows en Salta que ya se vendieron más de 4.000 entradas y destacó el cariño que recibe cada vez que visita la provincia.

“Es donde más entradas vendo. Salta tiene un cariño increíble hacia mi persona”, afirmó Martín, quien espera volver a presentarse ante salas colmadas, con capacidades de entre 1.400 y 1.500 espectadores por función.

El artista recordó además que Salta tuvo un lugar clave en el crecimiento de su carrera. Según contó, una de sus primeras grandes experiencias teatrales fue en el Teatro del Huerto, donde realizó tres funciones durante un mismo fin de semana.

“Yo nunca había hecho teatro, fue la primera vez en Salta y de ahí comenzaron las presentaciones en Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y después llegó Carlos Paz”, relató.