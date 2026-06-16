“El interior no puede seguir esperando”: el reclamo de Sáenz al Gobierno nacional

Durante un acto vinculado a políticas educativas, el gobernador Gustavo Sáenz volvió a plantear cuestionamientos al Gobierno nacional y reclamó una mayor presencia del Estado nacional en las provincias del interior.

El mandatario sostuvo que muchas veces las provincias terminan asumiendo responsabilidades que exceden sus competencias para sostener obras, servicios y políticas públicas.

“Hay un problema que tenemos lamentablemente y es que decimos: ‘No, eso no es facultad mía, eso no es competencia mía’. Nos pasa con las rutas. Todo el mundo mira para otro lado porque son rutas nacionales, pero las usan los salteños, las usa todo el país y alguien tiene que hacerse cargo”, expresó.

En esa línea, recordó decisiones tomadas por la Provincia para continuar proyectos que, según señaló, habían quedado paralizados.

“Más de dos mil familias ya tenían adjudicada su casa y había obras con más del 70 y 80 por ciento de avance. Si no tomábamos la decisión de terminarlas, se quedaban sin sus viviendas”, afirmó.

También cuestionó las diferencias de acceso a oportunidades entre el centro del país y las provincias del norte.

“Espero que de una vez por todas ese gobierno nacional y los gobiernos nacionales empiecen a mirar hacia ese interior profundo que no tiene las mismas posibilidades, que igualen las oportunidades y que no sigan estas injusticias”, sostuvo.

Sáenz aseguró que el federalismo debe traducirse en recursos y políticas concretas para las provincias. “No puede haber dos argentinas: la Argentina llena de privilegios y la Argentina llena de injusticias. Tiene que ser una sola y todos tienen que tener las mismas oportunidades”, manifestó.

Además, insistió en revisar las prioridades del gasto público y pidió direccionar mayores recursos hacia sectores sensibles.

“Con lo poco que hay tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Esa plata tiene que quedar para la educación de aquellos que más lo necesitan, para los jubilados o para los medicamentos oncológicos”, señaló.

Finalmente, el gobernador sostuvo que la discusión debe centrarse en garantizar igualdad de oportunidades para el interior del país.

“Esta es una pelea que continúa porque recién empieza. Alguien se tomó el atrevimiento con coraje de decir que esto no va más”, concluyó.