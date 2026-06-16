Sáenz anunció una inversión de más de $2.000 millones y becas para estudiantes de Medicina

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció una serie de medidas orientadas a fortalecer el acceso a la educación superior y técnica en la provincia, con un programa de becas para estudiantes de Medicina del interior y una inversión para equipar establecimientos técnicos.

Durante el acto, el mandatario defendió el rol de la educación como eje central de su gestión y sostuvo que el objetivo es ampliar oportunidades para los jóvenes salteños.

“En eso de priorizar, la educación es fundamental. Tenemos la obligación y ellos tienen el derecho de darle a los jóvenes las herramientas para que esas oportunidades y ese sueño se cumplan”, expresó.

En ese marco, confirmó la creación de becas destinadas a facilitar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de Medicina provenientes del interior provincial.

Según explicó, el beneficio será administrado por el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Secretaría de Gestión Educativa, y estará orientado especialmente a jóvenes con dificultades socioeconómicas.

El programa busca además contribuir a la formación de profesionales que luego puedan desempeñarse en localidades del interior, donde históricamente existe déficit de médicos.

“Renegamos que no tenemos médicos y nos cuesta conseguirlos. Ahora tenemos que sacar tandas de médicos así como pan caliente del horno, y los mejores, con educación de calidad porque están en una muy buena universidad, tienen muy buenos profesores y tienen el talento y las ganas de seguir adelante”, afirmó.

Sáenz también remarcó que el acompañamiento estatal deberá ir más allá del acceso a la universidad.

“Muchos chicos del interior no pueden venir a estudiar a Salta Capital. No es solo llegar a la universidad pública; muchas veces papá y mamá se rompen el alma tratando de salir adelante. No le vamos a negar a esos chicos que puedan estudiar”, señaló.

En paralelo, anunció una inversión superior a los 2.000 millones de pesos para fortalecer las escuelas técnicas de la provincia con equipamiento de última generación.

El plan alcanzará a más de 70 instituciones y estará orientado a incorporar herramientas vinculadas con las necesidades productivas de cada región.

“Durante estos seis meses vamos a equipar más de 70 escuelas técnicas con equipos de última generación para que tengan las herramientas para capacitarse”, adelantó.

El gobernador explicó que el equipamiento estará vinculado a las características productivas de cada zona y mencionó áreas como perforación, soldadura y formación técnica aplicada.

“Tenemos una geografía tan diversa que nos permite enseñar y aprender cosas que después nos van a habilitar a que esos chicos salgan capacitados y encuentren un trabajo”, sostuvo.

Además, anticipó que el próximo 4 de julio presentará un plan integral educativo con participación de distintas áreas del Gobierno provincial.

“La educación es transversal. Necesitamos a todos los ministerios trabajando para lo mismo”, concluyó.