Con escuelas sin techo, Salta asumirá obras que Nación abandonó

El Gobierno de Salta anunció una inversión superior a $2.000 millones para terminar obras y fortalecer escuelas técnicas de la provincia, luego de que proyectos financiados por Nación quedaran paralizados.

La ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore, aseguró durante una conferencia en Casa de Gobierno que la suspensión de fondos nacionales dejó ocho escuelas técnicas con obras en ejecución paralizadas, dos de ellas directamente sin techo, y otras cuatro que estaban próximas a comenzar.

Obras frenadas y escuelas sin techo

Fiore relató que la preocupación llegó al Ministerio a través de directores de escuelas técnicas, algunos con situaciones críticas en sus edificios.

“Tenía más de la mitad de su escuela sin techo”, señaló al describir uno de los casos planteados por un directivo.

Según explicó, la Provincia envió notas y pidió reuniones a Nación, pero no obtuvo respuestas para destrabar las obras.

La Provincia asumirá la inversión

Ante ese escenario, el Gobierno provincial decidió hacerse cargo de las obras pendientes y sumar equipamiento para las instituciones.

La inversión superará los $2.000 millones e incluirá no sólo la finalización de trabajos de infraestructura, sino también la compra de herramientas, insumos y tecnología para escuelas técnicas.

Por qué importan las escuelas técnicas

Fiore defendió el rol de la educación técnica por su vínculo directo con el trabajo, la producción y la innovación.

La ministra recordó que la Provincia ya firmó más de 180 convenios con el sector privado para que los estudiantes realicen prácticas en espacios productivos y de formación.

También mencionó gestiones para vincular escuelas técnicas salteñas con Techint, a partir de un trabajo articulado con el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur.

Federalismo educativo

La funcionaria destacó que los logros de las escuelas técnicas no se concentran sólo en Capital, sino también en el interior.

Mencionó instituciones de Luracatao, Isla de Cañas y Orán, entre otras, que obtuvieron reconocimientos en robótica, electromecánica, agricultura y construcción.

El anuncio busca dar respuesta a una necesidad concreta: que las escuelas técnicas puedan terminar sus obras, sostener sus trayectos formativos y contar con equipamiento acorde a la demanda productiva de la provincia.