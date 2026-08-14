Más afiliados al PJ y reunión con León XIV: la doble jugada de la CGT

La CGT profundiza su participación política dentro del peronismo y busca ampliar su peso territorial con una campaña de afiliaciones al Partido Justicialista bonaerense, mientras también gestiona un encuentro con el papa León XIV durante su visita al país.

La estrategia quedó expuesta tras una reunión entre autoridades del PJ de la provincia de Buenos Aires y representantes de gremios nucleados en la CGT Regional de la zona norte del conurbano. Allí se acordó avanzar con la incorporación de más de 1.500 nuevos afiliados al partido.

El secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares, destacó la necesidad de fortalecer la organización y la participación política del peronismo, en un escenario marcado por la reconfiguración interna del espacio y la disputa frente al Gobierno de Javier Milei.

La CGT busca que la defensa del empleo, la producción y las condiciones laborales tengan un lugar central dentro de esa construcción política. El movimiento sindical intenta así recuperar protagonismo dentro del armado peronista y ganar capacidad de negociación.

En paralelo, la central obrera gestiona una audiencia con León XIV durante la visita que el pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La intención es plantearle la situación social y laboral del país y acercarle las preocupaciones sindicales sobre el empleo y las políticas económicas.

Con ambos movimientos, la CGT combina construcción territorial dentro del PJ y diálogo con la Iglesia, en una estrategia que apunta a fortalecer su peso político y sindical de cara a una nueva etapa de confrontación y negociación con el Gobierno nacional.