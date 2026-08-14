Escándalo en Brasil: una afiliación falsa casi deja afuera a Flávio Bolsonaro

La candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro quedó momentáneamente en riesgo luego de que el sistema de la Justicia Electoral brasileña lo mostrara afiliado al partido Missão y no al Partido Liberal (PL), la fuerza que impulsa su postulación.

El episodio ocurrió este jueves 13 de agosto, apenas dos días antes del cierre del plazo para registrar candidaturas. La irregularidad impedía avanzar con la presentación formal de Flávio por el PL, ya que figuraba como integrante de otra fuerza política.

La defensa del senador denunció una afiliación fraudulenta y realizada sin su consentimiento. Flávio aseguró que nunca pidió incorporarse a Missão y reclamó que se investigara quién realizó la modificación.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) descartó que se hubiera producido un ataque informático. Según el organismo, la alteración habría sido realizada mediante el uso indebido de credenciales legítimas de una persona autorizada para operar el sistema de afiliaciones.

Ante la urgencia, el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, ordenó restablecer de inmediato la afiliación de Flávio Bolsonaro al PL y eliminar el registro en Missão. La medida permitió destrabar la presentación de su candidatura presidencial.

Además, el magistrado ordenó una investigación de la Policía Federal para determinar cómo se produjo la modificación y quién utilizó las credenciales. Por ahora, el obstáculo electoral quedó subsanado y Flávio Bolsonaro quedó habilitado para avanzar con su postulación por el PL.