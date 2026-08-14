Fuerte dato contra Milei: dos de cada tres argentinos ven menos soberanía en su Gobierno

Una encuesta nacional de Zuban-Córdoba reveló que el 65,7% de los argentinos considera que la soberanía y la defensa de la patria están menos presentes en las posturas y decisiones del Gobierno de Javier Milei.

El relevamiento, realizado entre el 8 y el 10 de agosto sobre 1.200 personas mayores de 16 años, mostró además que solo el 21% cree que esos valores tienen una mayor presencia en la gestión nacional, mientras que el 11,3% considera que se mantienen igual.

El dato contrasta con la percepción social. El 54,1% de los encuestados entiende que la soberanía nacional está más presente que antes en la sociedad, mientras que el 25,8% sostiene que se mantiene igual y el 17,3% considera que perdió presencia.

La misma tendencia aparece al hablar de la defensa de la patria: el 48,3% cree que ese concepto ganó espacio, frente a un 20,1% que considera que retrocedió.

La diferencia entre ambas mediciones expone uno de los principales resultados del estudio: mientras una mayoría percibe un crecimiento de los valores ligados a la soberanía en la sociedad, casi dos de cada tres argentinos creen que el Gobierno de Milei se alejó de ellos.

La encuesta tuvo un margen de error de +/- 2,83% y un nivel de confianza del 95%.