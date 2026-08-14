La Rioja, epicentro del armado de Massa para reconstruir al peronismo

El Frente Renovador desembarcará este viernes en La Rioja con una cumbre regional que reunirá a dirigentes de distintas provincias y que tendrá como eje la construcción de un espacio político con proyección hacia las elecciones de 2027.

Del encuentro participarán referentes de La Rioja, Córdoba, Mendoza, San Juan, Catamarca y Santiago del Estero. La agenda incluirá un análisis de la situación política y económica del país y la discusión de estrategias para fortalecer al peronismo frente al Gobierno de Javier Milei.

Aunque Sergio Massa no estará presente, el exministro de Economía estará representado por dirigentes de su espacio, entre ellos Sabrina Selva, José Ignacio de Mendiguren y Sebastián Galmarini.

La elección de La Rioja como sede también tiene una lectura política. El massismo busca profundizar el vínculo con el gobernador Ricardo Quintela, con quien los dirigentes del Frente Renovador mantendrán una reunión luego de la cumbre.

El movimiento se produce en medio de la reconfiguración interna del peronismo. En las últimas semanas, Massa también mantuvo contactos con otros referentes del PJ y busca recuperar capacidad de articulación entre distintos sectores de la oposición.

Por ahora no existe un acuerdo electoral cerrado ni una candidatura definida, pero la cumbre en La Rioja aparece como un nuevo paso en la estrategia del massismo para reconstruir alianzas territoriales y posicionarse de cara a 2027.