Quintela: "Milei es un delincuente y el peronismo le va a ganar en 2027”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a apuntar con dureza contra Javier Milei, a quien calificó directamente como “delincuente”, y aseguró que el peronismo derrotará a La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales de 2027. El mandatario riojano cuestionó especialmente la situación social y económica del país y ratificó su intención de trabajar en la reconstrucción de una alternativa opositora para el próximo turno electoral.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Toti Pasman en Radio La Red, donde Quintela volvió a confrontar con el Presidente y sostuvo que durante la administración libertaria “la pobreza avanzó, nadie salió de la pobreza”. En ese contexto lanzó una de sus acusaciones más fuertes contra el jefe de Estado. “Milei es un delincuente”, afirmó.

El gobernador fue más allá de las críticas al presente y llevó la discusión directamente al escenario electoral del próximo año. “El peronismo le va a ganar el año que viene al Gobierno”, aseguró, anticipando una victoria del espacio opositor en las elecciones de 2027. Durante la misma entrevista también reivindicó el rol del Estado en sectores considerados estratégicos, uno de los puntos que lo distancia de manera más marcada del programa libertario.

La ofensiva de Quintela se produce mientras el peronismo atraviesa la discusión sobre cómo reorganizar su oferta electoral después de la derrota de 2023 y definir un esquema capaz de competir nuevamente por la Presidencia. En ese escenario, el riojano intenta convertirse en uno de los dirigentes que impulsen la articulación entre gobernadores, referentes partidarios, sectores sindicales y las distintas vertientes internas del justicialismo.

Las nuevas declaraciones llegan apenas días después de que Quintela lanzara una fuerte advertencia a los inversores y anticipara qué podría ocurrir con algunas de las decisiones del Gobierno en caso de que el peronismo regrese al poder. El 3 de agosto afirmó que una futura administración justicialista revisaría las medidas de Milei que considere contrarias a los intereses nacionales.

“El peronismo va a revisar absolutamente todo”, había sostenido entonces. Quintela incluso aseguró que, llegado el caso, una futura gestión podría avanzar sobre algunas decisiones adoptadas por la Casa Rosada. “Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”, expresó durante una entrevista con El Destape Radio.

Aquellos dichos fueron realizados en medio de la discusión por la Ley de Tierras, que había reactivado el debate interno sobre la posibilidad de flexibilizar las restricciones para la compra de territorio argentino por parte de extranjeros. Quintela utilizó ese escenario para presentar una posición contrapuesta a la agenda económica del Gobierno y advertir que las reformas libertarias podrían ser revisadas en un eventual cambio de signo político.

En aquella oportunidad también había cuestionado los indicadores que el oficialismo utiliza para defender su gestión. Frente a los argumentos del Gobierno sobre variables como la inflación, el consumo y el tipo de cambio, el riojano respondió que esa descripción de la economía era “mentira” y “falsa”, profundizando una confrontación que volvió a quedar expuesta ahora con sus acusaciones contra Milei.

Pero detrás de la disputa con el Presidente aparece también la interna por el futuro del peronismo. Quintela viene buscando instalarse como un articulador entre los diferentes sectores del PJ y recientemente reunió en La Rioja a dirigentes justicialistas en el marco de un encuentro realizado por los 50 años del asesinato del obispo Enrique Angelelli. Entre los convocados estuvieron Máximo Kirchner y Axel Kicillof. El líder de La Cámpora asistió, mientras que el gobernador bonaerense no participó y envió en su representación a Cristina Álvarez Rodríguez.

La búsqueda de unidad no es nueva. En febrero, Quintela había planteado que el justicialismo debía funcionar como “columna vertebral” de un frente político más amplio, capaz de sumar otros partidos, movimientos sociales y sectores sindicales alrededor de un programa común. La discusión sobre quién conducirá ese armado y bajo qué identidad llegará el espacio a 2027 continúa abierta.

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