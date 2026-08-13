Senadores repudiaron la agresión a la sede partidaria de LLA

En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó un proyecto de declaración por el cual repudiaron la agresión a La Casa de la Libertad – sede partidaria de La Libertad Avanza – mientras se producía la marcha contra la Ley de Tierras que impulsaba el gobierno nacional.

Al respecto, el senador por Capital de LLA, Roque Cornejo, aseguró que el proyecto fue consensuado por todos los bloques de la Cámara y consideró que se trata de la defensa del principio de “vivir en un clima democrático”.

“Fue un día duro. Fue un grupo minúsculo el que incitó a la violencia solo por pensar distinto. También hubo un grupo minúsculo que incitó a insultar a los policías que cuidaban la sede y a la gente que allí trabaja”, señaló el legislador.

Concluyendo, Cornejo aseguró que los manifestantes amenazaron y tiraron elementos contundentes para “intentar amedrentar a un espacio político”.

“No podemos tolerar más violencia ni faltas de respeto a las fuerzas de seguridad de la provincia”, sentenció.