HIRPaCe en alerta: “Estamos contando las monedas para llegar a fin de mes”

A pocos días de cumplir 62 años de trabajo ininterrumpido en la atención y rehabilitación de personas con discapacidad, el Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral (HIRPaCe) atraviesa uno de los momentos económicos más complejos de su historia. Así lo advirtió su presidenta, Amalia Peralta, quien aseguró que la institución sobrevive gracias a sus reservas y al apoyo de la comunidad mientras espera el pago de fondos nacionales adeudados.

“Siempre vivimos con la soga en el cuello, nunca fuimos ricos ni poderosos, pero teníamos para subsistir. Hoy nos vemos contando las monedas para poder llegar a fin de mes, como cualquier hogar”, expresó por Aries.

La dirigente explicó que la situación se agrava por la demora en la llegada de recursos destinados a las prestaciones para personas con discapacidad. Según indicó, recién hace pocas semanas se abonaron fondos correspondientes a diciembre de 2025 y actualmente continúa pendiente el pago de las partidas de este año.

“Tenemos 200 chicos y 80 personas a las que hay que pagarles el sueldo. Los montos que llegan son valores viejos y ya no alcanzan para cubrir los gastos actuales”, señaló.

Peralta cuestionó además el cambio administrativo que trasladó el área de discapacidad desde el ámbito de Finanzas al Ministerio de Salud de la Nación. Consideró que esta modificación generó mayores demoras y una pérdida de reconocimiento para las personas con discapacidad.

“El problema no está en la provincia, sino en Buenos Aires. Los fondos dependen de que Nación los envíe y mientras tanto las instituciones tenemos que seguir funcionando”, afirmó.

Para sostener la actividad diaria, HIRPaCe utiliza reservas acumuladas durante años, sumadas a subsidios provinciales, aportes de algunas obras sociales, el servicio de comedor escolar y la copa de leche. Sin embargo, la presidenta advirtió que esos recursos apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

“No tenemos margen para reponer equipamiento o realizar arreglos. Si se rompe una máquina o un foco, tenemos que esperar a tener dinero para reemplazarlo”, explicó.

La institución también enfrenta compromisos financieros derivados de cargas sociales, aportes gremiales y obligaciones previsionales. En algunos casos, debió recurrir a planes de pago para mantenerse al día.

“Nos hemos endeudado y estamos pagando cuotas para cumplir con todas nuestras obligaciones. Lo hacemos porque detrás de cada aporte hay trabajadores que no pueden verse perjudicados”, sostuvo.

El próximo 20 de junio, HIRPaCe celebrará 62 años de trayectoria, aunque esta vez el aniversario estará marcado por la preocupación por la continuidad financiera de una institución considerada fundamental para la atención de personas con discapacidad en Salta.