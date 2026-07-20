Alerta meteorológica en Salta: ráfagas de hasta 100 km/h amenazan la Puna y los Valles

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una doble alerta meteorológica amarilla para este lunes 20 de julio, ante la llegada de fenómenos de vientos intensos y Viento Zonda que afectarán a gran parte de la Puna, los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma.

Según el reporte oficial, las ráfagas más severas se registrarán en la Puna de Los Andes, Puna de Cachi, Puna de Molinos y Puna de La Poma, donde el viento alcanzará velocidades sostenidas de entre 60 y 80 km/h, con picos que podrían tocar los 100 km/h.

En tanto, el Viento Zonda se manifestará con fuerza en los valles de Chicoana, Cachi, Rosario de Lerma, Molinos, La Poma, La Caldera, Cafayate y San Carlos, con ráfagas que fluctuarán entre los 30 y 60 km/h, superando en ocasiones los 70 km/h. Este fenómeno suele generar un brusco aumento de la temperatura, extrema sequedad ambiental y reducción significativa de la visibilidad por levantamiento de polvo.

Recomendaciones clave para la población

Frente a la intensidad del fenómeno y el peligro que representa para la seguridad vial y urbana, los organismos de emergencia difundieron una serie de medidas preventivas de cumplimiento crítico:

Prohibición absoluta de quemas: No encender fuego bajo ninguna circunstancia, dado que las condiciones secas y los fuertes vientos pueden propiciar incendios forestales incontrolables.

Precaución al conducir: Si se encuentra al volante durante las ráfagas o en zonas con polvo en suspensión, detenga el vehículo en un lugar seguro alejado de árboles o postes.

Seguridad en el hogar: Retirar objetos de balcones, ventanas o techos que puedan ser volados por el viento. Permanecer en lugares cerrados y seguros.

Peligro eléctrico: Evitar la cercanía con cables caídos, postes de luz o estructuras metálicas inestables.

Defensa Civil mantiene las vías de comunicación activas e insta a los vecinos a permanecer atentas a los avisos de último momento frente a posibles cortes de suministro eléctrico o inconvenientes en las rutas provinciales y nacionales.