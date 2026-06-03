Advierten por el desfinanciamiento de políticas de género y piden "responsabilidad estatal"

En el marco de la presentación del informe "Violencia de Género en la UNSa: Diagnóstico y desafíos", la abogada e integrante de la Comisión de Abordaje de las Violencias de Género de la Universidad, Josefina Arancibia, remarcó que la respuesta frente a las violencias por motivos de género requiere de un Estado presente, capacitado y comprometido con la protección de derechos.

“Es importante la debida diligencia que debe tener el Estado a través de todos sus efectores para poder actuar de manera adecuada, dejando de lado prejuicios, estereotipos o impresiones preconcebidas de las personas que denuncian, para poder dar una respuesta inmediata, eficaz, y en el mejor de los casos, reparadora”, sostuvo.

En esa línea, expresó preocupación por el contexto actual de recorte y desfinanciamiento de programas destinados a la prevención y asistencia de víctimas. "Estamos viendo un debilitamiento de políticas públicas que cumplían un rol importante en el acompañamiento de personas que atraviesan situaciones complejas de violencia", advirtió.

Asimismo, cuestionó la proliferación de discursos que ponen en duda herramientas legales y políticas destinadas a proteger a las víctimas. "Son debates que terminan erosionando consensos construidos durante años y que afectan la posibilidad de seguir avanzando en la garantía de derechos", afirmó.

Finalmente, Arancibia insistió en que la construcción de una sociedad libre de violencias demanda políticas sostenidas en el tiempo. "Los derechos conquistados requieren de instituciones fortalecidas y de un Estado que asuma plenamente su responsabilidad en la prevención, atención y reparación de estas situaciones", concluyó.