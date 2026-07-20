La vuelta a la rutina después del Mundial: la ciudad empezó el lunes con menos movimiento

La ciudad de Salta comenzó este lunes con una mañana fresca, cielo nublado y un movimiento mucho más tranquilo que el de las últimas semanas. Desde temprano, en Plaza 9 de Julio, se observó una postal distinta: pocos peatones, escasa circulación de vehículos e incluso demoras en la llegada de los camiones proveedores de los comercios gastronómicos. Tras la emoción vivida durante el Mundial, el centro empieza a recuperar su rutina habitual.

En el recorrido realizado por Aries, se pudo ver que algunos locales comerciales ya comenzaron a retirar guirnaldas, stickers y banderas que decoraban sus vidrieras durante la Copa del Mundo. Sin embargo, otros comerciantes decidieron conservar los colores argentinos. "Hay que seguir apoyando a la Selección. Lo dieron todo. Yo no vivo del fútbol, tengo que seguir trabajando", expresó Eduardo, propietario de un drugstore frente a la plaza. Además, sostuvo que "un argentino tendría que seguir vestido de celeste y blanco" y hasta propuso sumar más banderas de Salta como símbolo de identidad.

A pesar de la derrota en la final frente a España, cientos de salteños se acercaron este domingo a Plaza 9 de Julio para agradecer el esfuerzo de la Selección. Este lunes, con la plaza ya limpia gracias al trabajo de los equipos de Agrotécnica Fueguina y el regreso de los vendedores ambulantes, Salta empieza a dejar atrás el clima mundialista y retoma, de a poco, la normalidad.