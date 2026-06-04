San Lorenzo asegura el pago de aguinaldos sin recurrir a Provincia

El intendente de la Municipalidad de San Lorenzo, Manuel Saravia, aseguró que el municipio tiene garantizado el pago de salarios y del medio aguinaldo para los trabajadores municipales, sin necesidad de solicitar adelantos de coparticipación.

En Día de Miércoles, el jefe comunal destacó que la administración viene cumpliendo de manera sostenida con sus obligaciones salariales y remarcó que los haberes se abonan el último día de cada mes, una política que, según señaló, se mantiene desde hace varios años.

Saravia precisó que la comuna ya cuenta con el respaldo financiero necesario para afrontar el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), previsto para las próximas semanas. "Tenemos ya el resguardo económico para hacer frente al medio aguinaldo también, porque procuramos prever los recursos para cumplir con esas obligaciones", sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de solicitar un adelanto de fondos de coparticipación para afrontar estos compromisos, el intendente fue categórico: "No. No nos sobra, pero trabajamos de manera ordenada. El municipio viene trabajando en un crecimiento sostenido de la recaudación para procurar vivir con cierta autonomía", afirmó.

Por otro lado, el intendente se refirió a la implementación de un sistema de Gestión Digital de Infracciones luego de que el Concejo Deliberante aprobara la iniciativa.

El jefe comunal aclaró que el nuevo esquema no está vinculado con el control de tránsito mediante cámaras ni con la aplicación de fotomultas, sino que apunta a modernizar la gestión y cobro de sanciones relacionadas con la convivencia urbana.

"Somos de los pocos municipios que no tenemos cámaras controladoras de velocidad", sostuvo Saravia, al tiempo que aseguró que actualmente no está prevista su instalación.

"Todavía no tenemos previsto ponerlas. Y cuando se pongan, si es que se decide hacerlo, habrá que conversarlo en su momento con el Concejo Deliberante, pero hoy ni siquiera está en agenda", remarcó.