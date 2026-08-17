Royón: "Es falso que vote de acuerdo a si a la Provincia le mandan plata, o no"

La senadora nacional por Salta Flavia Royón negó que sus votos en el Congreso respondan a acuerdos entre el Gobierno nacional y la Provincia. “Es falso que vote en función de si la provincia recibe dinero o hay un acuerdo político”, afirmó, y aseguró que sus decisiones responden a lo que considera mejor para Salta y para el país.

Royón sostuvo que vincular recursos nacionales con el comportamiento de los legisladores busca “embarrar la cancha y ensuciar la política”. Además, recordó que votó en contra de iniciativas impulsadas por el oficialismo y planteó que el Congreso debería avanzar en debates de fondo como la reforma tributaria, la coparticipación y el sistema previsional.

La legisladora también cuestionó que el país continúe sin una ley de Presupuesto. “El peor escenario para la provincia es que no haya presupuesto”, advirtió, porque esa situación deja parte del manejo de los recursos a discreción del Poder Ejecutivo. “Queda todo a discrecionalidad del Presidente”, remarcó, y pidió que este año el proyecto pueda ser debatido y aprobado.