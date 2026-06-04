Habrá cortes de energía en el centro salteño este jueves
La empresa EDESA informó que este jueves se realizarán cortes programados de energía en distintos puntos de la provincia, en el marco de trabajos de renovación y ampliación de la red eléctrica.
Según el cronograma difundido por la distribuidora, en General Güemes la interrupción será de 8 a 12 horas y alcanzará a barrio Obrero, Cooperativa Cober, sectores de Ruta Nacional 34, zona rural y áreas cercanas.
En tanto, en Salta Capital, el corte está previsto de 8 a 12.10 horas en el sector delimitado por avenida San Martín, Córdoba, San Juan y La Florida, además de zonas próximas al centro.
Desde la empresa recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante los horarios informados, especialmente en comercios, oficinas y hogares que dependan del suministro eléctrico para sus actividades habituales.
EDESA recordó que el cronograma puede sufrir modificaciones por razones operativas o climáticas.