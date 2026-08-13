Edesa anunció cortes de luz este jueves en Güemes y Joaquín V. González

Edesa realizará este jueves trabajos programados en dos sectores de la provincia. Las interrupciones comenzarán a las 8 y tendrán una duración estimada de cuatro horas.
Municipios13/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Edesa realizará este jueves 13 de agosto dos cortes programados de energía eléctrica en General Güemes y Joaquín V. González, debido a tareas de renovación de redes de media y baja tensión.

En General Güemes, el corte comenzará a las 8 y se extenderá durante cuatro horas. Afectará la zona rural de El Bordo, sobre la Ruta Provincial 12 a la altura del kilómetro 10, y sectores aledaños.

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En Joaquín V. González, la interrupción también está prevista desde las 8 y por cuatro horas. Comprenderá San José de Orquera, Alto El Mistol, Talamuyo, sectores sobre la Ruta Provincial 29 y zonas cercanas.

La empresa informó que ambos trabajos forman parte de tareas de renovación de la red eléctrica, por lo que los usuarios alcanzados deberán prever la interrupción del servicio durante la mañana.

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